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Jellies 1.3.1 (ios)
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  4. Jellies - iOS için Video İzleme Uygulaması

Jellies

1.3.1
ios
Jellies
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Çocuklar için güvenli içerik uygulaması

Jellies, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.

Çocuklu ailelerin hayatını kurtarabilecek cinsten bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Jellies uygulamasında çocuklar için özenle seçilmiş içerikler yer alıyor. Renkli ve basit arayüzüyle de keyifli bir kullanıcı deneyimi sunan Jellies, telefonda vakit geçirmeyi seven çocuklar için biçilmiş kaftan bir uygulama. Eğer çocuklarınıza telefonlarınızı vermekte tedirginlik yaşıyorsanız bu uygulama sayesinde daha güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz.

Jellies uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.