Jellies, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.

Çocuklu ailelerin hayatını kurtarabilecek cinsten bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Jellies uygulamasında çocuklar için özenle seçilmiş içerikler yer alıyor. Renkli ve basit arayüzüyle de keyifli bir kullanıcı deneyimi sunan Jellies, telefonda vakit geçirmeyi seven çocuklar için biçilmiş kaftan bir uygulama. Eğer çocuklarınıza telefonlarınızı vermekte tedirginlik yaşıyorsanız bu uygulama sayesinde daha güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz.

Jellies uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.