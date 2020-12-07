Kidso uygulaması, çocuklar için eğlenceli oyunlar, masallar, hikayeler içerir. Kidso, çocukların dijital dünyada korunması gerektiğine inanıyor ve sadece çocuklara özel sesli ve görüntülü hikayeler, masallar ve oyunların olduğu eğlenceli ve eğitici bir platform sunuyor. Çocuğunuzu her gün dijital ortamda karşılaşabileceği uygunsuz içeriklerden korumak için hemen Kidso uygulamasını indirin. Kidso, iPhone ve iPad için App Store’dan ücretsiz indirilebilir.

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Çocukları dijital ortamda uygun içerikten korumayı amaçlayan çocuklara özel platformlardan biri Kidso. Özellikle video izleme sitelerinde çocuklar daha güç yaştan cinsel içerik, kötü dil kullanımı ve şiddetle karşı karşıya kalıyor. Ebeveynlerin çocukların dijital ortamda izlediklerini sürekli takip etmeleri ve müdahalede bulunmaları çok zor, Kidso buradan hareketle geliştirilmiş bir uygulama. Pedagogların katkılarıyla özenle seçilmiş eğlenceli ve eğitici içerikler barındırıyor. Şiddet, kötü dil, yönlendirici reklamlar ve yorumlar, çıplaklık gibi durumlardan çocuklarınızı korumak için Kidso doğru bir platformdur.

Şiddet Yok: Şiddet içeren içerikler bu platformda bulunmamaktadır.

Küfür ve Kötü Dil Yok: Küfür veya rahatsız edici kötü dil kullanımı içeriklerde yer almamaktadır.

Cinsel İçerik Yok: İçerikler özenle çocuklara uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.

Çıplaklık Yok: Platform içinde kullanılan görseller çocuklara uygun şekilde tasarlanmaktadır.

Yönlendirici Reklamlar Yok: İçeriklerde herhangi bir yönlendirici reklam bulunmamaktadır.

Yorumlar Yok: Platform üzerinde çocukları kötü etkileyecek yönlendirecek yorumlar bulunmamaktadır.