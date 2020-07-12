Looom animasyonu müzik yapmak kadar eğlenceli hale getiren iPad için yeni bir uygulamadır. Looom eleneksel animasyon araçlarını tamamen yeniden düşünmek, animasyon öğrenmek ve oluşturmak için daha özgür ve etkileyici bir yolun kilidini açıyor.

Geleneksel animasyon ustalaşmak yıllar süren sıkıcı bir süreçtir ve ne yazık ki bilgisayarlar ve animasyon yazılımı sadece bu engeli kaldırmıştır. Looom kullanmak, işletim yazılımından ziyade bir enstrüman çalmak gibi. Döngü, zaman ve ritim ile çizgileri, şekilleri ve renkleri keşfedebilirsiniz. Çizim araçları basittir ve gerçek zamanlı olarak ekleyebileceğiniz, hızlandırabileceğiniz veya yavaşlatabileceğiniz zaman çizelgesi yoktur.

James Paterson ve Caleb Wood gibi profesyoneller için daha hızlı bir ifade biçimi ve her yaştan animasyonu öğrenmek ve eğlenceli, paylaşılabilir döngüler oluşturmak isteyen yeni başlayanlar için tasarlanmıştır.