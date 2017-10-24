Madhat uygulamasını kullanarak fotoğraflarınıza çizimler yaparak animasyonlara dönüştürebilirsiniz.

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Madhat uygulaması, ilginç bir fotoğraf efekt uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflarınızın üzerine dilediğiniz gibi çizimler yaptıktan sonra oldukça eğlenceli animasyonlara dönüştürebileceğiniz uygulamada, yaratıcılığınızı konuşturarak harika çalışmalar ortaya koyabilirsiniz.

Madhat uygulamasında ister fotoğraf çekerek isterseniz de albümünüzdeki bir fotoğrafı seçerek renk paleti ve fırça araçlarıyla çizimler yapabileceğiniz uygulamada, animasyon oluşturduktan sonra ister canlı olarak oynatabiliyor isterseniz de telefona kaydedebiliyorsunuz. Çalışmalarınızı videoya aktarma seçeneği de sunan Madhat uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri