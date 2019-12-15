Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Miya's Everyday Joy of Cooking, ağız sulandıran lezzetli yemekler pişirerek müşterileri memnun edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Elle çizilmiş resimleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi restoranınızı açarak mutfağında şef aşçı olarak göreve başlamak ve birbirinden güzel yemekler yaparak seviye atlamaktır. Lezzetli Kore yemekleri pişirerek size verilen görevleri tamamlayabilir ve bulmacaları çözerek yeni tariflerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun diyaloglardan ve çeşitli eşleştirmelerden oluşmaktadır. Aynı şekillerden oluşan blokları bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve ihtiyacınız olan puanları toplayabilirsiniz.

Oyunda mutfağınızda kullanabileceğiniz sayısız mutfak eşyası ve gıda ürünü yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce lezzetli yemek tarifi ve bu tariflere ulaşmak için yararlanabileceğiniz onlarca bulmaca yer almaktadır.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Miya's Everyday Joy of Cooking, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.