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Mobil İSKİ 4.5 (ios)
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  4. Mobil İSKİ - iPhone ve iPad için Resmi İSKİ Uygulaması

Mobil İSKİ

4.5
ios
Mobil İSKİ
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Mobil İSKİ uygulaması üzerinden borç sorgulama, ödeme ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil İSKİ uygulaması ile iOS cihazlarınızdan İSKİ aboneliğinize dair birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların faydalanabileceği Mobil İSKİ uygulamasında, İSKİ aboneliğiniz ile ilgili birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Borç sorgulama ve ödeme işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulamada, arıza ve kesinti bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli arıza, şikayet ve öneri bildirimlerinizi de gönderebileceğiniz Mobil İSKİ uygulamasında, bu başvurularınızın durumunu da öğrenebilirsiniz.

Baraj doluluk oranını inceleyebilmenize olanak tanıyan Mobil İSKİ uygulamasında, yetkili ödeme merkezleri ve İSKİ şubelerinin konum ve iletişim bilgilerini görebilmeniz mümkün. Eğer siz de İSKİ aboneliğiniz üzerindeki çeşitli işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirmek istiyorsanız, Mobil İSKİ uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Borç sorgulama ve ödeme
  • Arıza ve kesintileri görüntüleme
  • Arıza, şikayet ve öneri bildirimi
  • Abonelik işlemleri
  • İSKİ şubeleri konumu ve iletişim bilgileri
  • Baraj doluluk oranı görebilme
  • Başvuru durumu sorgulama
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