Mobil İSKİ uygulaması ile iOS cihazlarınızdan İSKİ aboneliğinize dair birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların faydalanabileceği Mobil İSKİ uygulamasında, İSKİ aboneliğiniz ile ilgili birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Borç sorgulama ve ödeme işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulamada, arıza ve kesinti bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli arıza, şikayet ve öneri bildirimlerinizi de gönderebileceğiniz Mobil İSKİ uygulamasında, bu başvurularınızın durumunu da öğrenebilirsiniz.

Baraj doluluk oranını inceleyebilmenize olanak tanıyan Mobil İSKİ uygulamasında, yetkili ödeme merkezleri ve İSKİ şubelerinin konum ve iletişim bilgilerini görebilmeniz mümkün. Eğer siz de İSKİ aboneliğiniz üzerindeki çeşitli işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirmek istiyorsanız, Mobil İSKİ uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri