Nike markasının resmi alışveriş uygulaması olan uygulama ile en son trendler hakkında bilgiler alabiliyor ve binlerce ürünü yakından inceleyebiliyorsunuz. Alışveriş imkanı da sunan uygulama ile hızlı bir şekilde ürünlere erişebiliyorsunuz.

Basit ve anlaşılır arayüzüyle ön plana çıkan uygulamada binlerce farklı ürünü inceleme imkanı bulabiliyorsunuz. Sade bir tasarım sunan Nike uygulaması, markanın ürünlerini en detaylı şekilde inceleyebileceğiniz platform diyebilirim. Eğer online alışveriş yapmayı seviyorsanız ve spora düşkün biriyseniz telefonunuzda mutlaka olması gereken bir uygulama da diyebilirim.

Ayrıca özel etkinlikler hakkında da bilgi edinebileceğiniz uygulamada son trendleri yakından takip edebiliyorsunuz. Ayrıca nike editörleri tarafından belirlenen en iyi seçimleri de görüntüleyebiliyor olacaksınız. Ayrıca satın alım dışında, müşteri hizmetleri için de kullanabileceğiniz uygulamada anında canlı destek alabiliyorsunuz.

Nike uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.