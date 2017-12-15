Notch Remover uygulaması iPhone X ile birlikte ortaya çıkan “çentik” bileşenini ortadan kaldırmanızı sağlıyor.

iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Notch Remover, Apple’ın yeni nesil iPhone tasarımı olan X modelinde ortaya çıkan “çentik” bileşeni için geliştirilmiş. Yeni tasarımdan hoşlanmayan kullanıcıların faydalanabileceği uygulama, sadece bu bileşene odaklandığından sistemde herhangi bir etkiye sahip değil.

iPhone X’teki çentiğin sağ ve sol bölümlerine siyah çubuklar ekleyerek çerçeve görüntüsü oluşturan Notch Remover, temelde istediğiniz duvar kağıdına siyah çubuklar eklemenizi sağlıyor. Sonrasında ise bu görselleri duvar kağıdı olarak ayarlamanız yeterli oluyor. Elbette bu uygulamayı kullanmanız kesin bir çözüm sunmuyor. Yani ana ekran dışında farklı uygulamaları başlattığınızda çentiği görmeye devam ediyorsunuz. Çentik kısmının kapatılmasını hiçbir şekilde istemeyen Apple, Notch Remover uygulamasını nasıl onayladığı ise merak konusu.