Paraqraf uygulaması sayesinde iOS cihazlarınız üzerinden Türkçe-İngilizce çevirilerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İşiniz veya ödevleriniz gereği uzun paragraflardan oluşan metinleri İngilizce’ye veya Türkçe’ye çevirmeniz gerekebilir. Yabancı diliniz yeterince iyi değilse ve bu çevirilerin altından kalkabileceğinizi düşünmüyorsanız, Paraqraf uygulaması imdadınıza koşuyor. Çevirmek istediğiniz metinleri uygulama üzerinden gönderdikten sonra 20 dakika içerisinde gerçek çevirmenler tarafından Türkçe-İngilizce veya İngilizce-Türkçe çevirilerinizi size gönderen uygulama, birçok kişinin kurtarıcısı olacaktır diye düşünüyorum.

Uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirmeniz mümkün, buna ek olarak 140 karakterlik bedava çeviri hakkı sunan Paraqraf uygulamasında daha uzun metinleriniz için ücret ödemeniz gerekiyor. Çeviri ücretlendirmelerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

400 karakter = 6.99 TL

1000 karakter = 13.99 TL

5000 karakter = 69.99 TL

10000 karakter = 139.99 TL