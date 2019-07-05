Picture Insect App ile böcekleri tespit etmek kolaylaştı. Böceklerin bir fotoğrafını çekin veya yükleyin, devrim niteliğindeki yapay zeka teknolojisi sayesinde doğru ve anında sonuçlar alın.

Anında 1000'den fazla böcek türünü tanımlayın. Tanımlama doğruluğu oranı yüzde 95 seviyesinde olan bu uygulama artık kullanıcıların böcekler hakkında zengin öğrenme kaynağı olacak. Picture Insect'in topluluğundaki kullanıcılardan ve uzmanlardan öneriler alın.

Kişisel koleksiyonunuzdaki tanımlanmış türleri takip edin. Böceğin fotoğrafını yükleyerek saniyeler için hangi böcek olduğunu ya da olabileceğini saptayın. Böceklerin hangi familyadan olduklarının, İngilizce ve Latince isimlerini öğrenerek biyoloji bilginizi genişletin!