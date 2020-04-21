Pitch uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan enstrümanlarınızı akort edebilirsiniz.

Oldukça başarılı bir akort uygulaması olarak öne çıkan Pitch, aynı zamanda çalma ve şarkı söyleme becerilerinizi geliştireceğinize dair analizler de sunuyor. Gitar, piyano, ukulele, banjo, keman, viyola, çello, bas, flüt, klarnet, saksafon, trompet, trombon, timpani ve daha birçok enstrümanı destekleyen Pitch uygulamasında ilerlemenizi de takip edebilirsiniz.

Kayıt yapma ve kayıt için analizleri görüntüleme özelliğini de kullanabileceğiniz Pitch uygulamasında aydınlık ve karanlık modları arasında dilediğinizi kullanabilirsiniz. Cihazınızın pilini minimum seviyede kullanan, harici mikrofon ve mobil alıcılarla uyumlu çalışan Pitch uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri