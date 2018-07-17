Pixlr - Free Photo Editor, mobil için ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi. iPhone/iPad cihazınızda fotoğraflarınızı düzenlemek, filtre, efekt eklemek, fotoğraf kolajları yapmak, renk ayarlamak vs. kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf editörü diyebilirim.

Adobe Photoshop kadar başarılı, kullanımı kolay - pratik, tüm araç ve filtre, efektleri de ücretsiz olarak sunan Pixlr - Free Photo Editor, sadece iOS değil, mobil platformdaki en iyi fotoğraf düzenleme uygulaması. Türkçe dil desteği yok lakin arayüz o kadar başarılı tasarlanmış ki; gerek duymuyorsunuz. Hangi seviyede telefona sahip olursanız olun, sunduğu araçlarla fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürmeniz mümkün. Bu uygulamayla neler mi yapabiliyorsunuz?

Pixlr - Free Photo Editor Özellikleri: