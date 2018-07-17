Adobe Photoshop kadar yetenekli, ücretsiz!
Pixlr - Free Photo Editor, mobil için ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi. iPhone/iPad cihazınızda fotoğraflarınızı düzenlemek, filtre, efekt eklemek, fotoğraf kolajları yapmak, renk ayarlamak vs. kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf editörü diyebilirim.
Adobe Photoshop kadar başarılı, kullanımı kolay - pratik, tüm araç ve filtre, efektleri de ücretsiz olarak sunan Pixlr - Free Photo Editor, sadece iOS değil, mobil platformdaki en iyi fotoğraf düzenleme uygulaması. Türkçe dil desteği yok lakin arayüz o kadar başarılı tasarlanmış ki; gerek duymuyorsunuz. Hangi seviyede telefona sahip olursanız olun, sunduğu araçlarla fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürmeniz mümkün. Bu uygulamayla neler mi yapabiliyorsunuz?
Pixlr - Free Photo Editor Özellikleri:
- Fotoğraf kolajları oluşturun. (Düzen, arka plan, boşluk seçimi)
- Otomatik düzeltme ile tek dokunuşla rengi kolayca dengeleyin.
- Fotoğraflarınıza kalemle çizilmiş efekti verin.
- Basit araçlarla cildinizi güzelleştirin, dişleri beyazlatın.
- Renk sıçrama ile tek bir renge odaklanın veya odak bulanıklığı ile etki ekleyin.
- Çeşitli yazı tipleri ile fotoğraflarınıza anlam katın.
- Favori efekt ve kaplamalarınızı sık kullanılanlara ekleyin.
- Fotoğraflarınızı düzenledikten sonra hızlıca ve kolayca yeniden boyutlandırın.
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