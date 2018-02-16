Plant Light Meter uygulaması, çiçekleriniz için uygun olan ışık miktarını iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Evinizde veya işyerinizde çeşitli çiçekler veya bitkiler yetiştiriyorsanız, zaman zaman bunların solduklarını görebilirsiniz. Uygun ışık ve sıcaklık koşullarında daha iyi yetişen bitkileriniz için en verimli ışığı alabileceğiniz noktaları da iyi bilmeniz gerekiyor. Bitkilerinizi sağlıklı tutmanızda yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Plant Light Meter uygulaması da, en uygun ışık düzeylerini ölçmenizi sağlıyor. Bitkilerinizi veya çiçeklerinizi yerleştirmek istediğiniz yeri seçtikten sonra uygulamada yer alan kamerayı başlatarak ışık kaynağına doğru tutmanız yeterli olacaktır. Plant Light Meter uygulaması maksimum ışık seviyesini ölçerek sizlere bildiriyor.