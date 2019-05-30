PocketVideo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan profesyonel videolar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir video düzenleme uygulaması olan PocketVideo, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz profesyonel türden videolar oluşturmanızı sağlıyor. YouTube Vlog, Instagram ve Snapchat için 10 dakikaya kadar HD video düzenleme özelliği sunan PocketVideo uygulamasında yeşil perde videolarını, GIF’leri ve PNG’leri de düzenleyebilirsiniz.