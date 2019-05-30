PocketVideo uygulamasında profesyonel kalitede videolar oluşturabiliyorsunuz.
PocketVideo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan profesyonel videolar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir video düzenleme uygulaması olan PocketVideo, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz profesyonel türden videolar oluşturmanızı sağlıyor. YouTube Vlog, Instagram ve Snapchat için 10 dakikaya kadar HD video düzenleme özelliği sunan PocketVideo uygulamasında yeşil perde videolarını, GIF’leri ve PNG’leri de düzenleyebilirsiniz.
HD kalitesinde videolar içeren hazır şablonları kullanarak videolarınız için harika başlıklar oluşturabileceğiniz PocketVideo uygulamasında, tüm videolarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz müzik kütüphanesi de bulunuyor. Klip süresi ayarlama, sürükle-bırak ile çekimlerinizi düzenleme, ses ve müzik seslerini ayarlama, filtreler ekleme ve daha pek çok kullanışlı özellik sunan PocketVideo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, video içeriklerinizi düzenlemeye başlayabilirsiniz.
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