Polygram uygulaması yüz ifadenizi algılayarak birbirinden hoş filtreleri iOS cihazlarınızdan oluşturmanızı sağlıyor.

Yapay zeka ürünü olan Polygram, insanların yüz ifadelerini algılayarak birbirinden ilginç filtreler uyguluyor. Snapchat ve Instagram’da sıklıkla kullanılan filtrelerden çok daha güzel çalışmalar yapabileceğiniz uygulamada, oluşturduğunuz fotoğrafları paylaşabiliyor ve diğer kullanıcılarla etkileşime girebiliyorsunuz.

Fotoğraflarınızı göndermek istediğiniz kullanıcılara otomatik silinen resimli mesajlar da gönderebileceğiniz Polygram uygulamasında hareketli emojileri diğer sosyal medya platformlarında paylaşsanız dahi canlı bir şekilde oynamaya devam edebiliyor. Facebook, Instagram ve Snapchat filtrelerine alternatif olarak kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olan ve yeni arkadaşlar da edinmenizi sağlayan Polygram uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.