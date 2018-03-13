Portrait, iPhone portre modunu tüm iPhone’lara getiren ücretsiz uygulamalar arasında. iPhone 7 Plus ile gelen, iPhone 8 Plus ve iPhone X ve sonraki çift kameralı iPhone’larda da standart olacak Portre modunu eski iPhone’larda da kullanmak isteyenler için hazırlanan uygulama, ücretsiz ve de kullanımı son derece kolay.

İlk kez iPhone 7 Plus modelinde tanıtılan, sonraki modellerde daha da gelişmiş olarak karşımıza çıkan Portre modu, fotoğraflarına bokeh efekti vermek, arka planı bulanıklaştırmak isteyenler için harika bir mod. Herhangi bir işaretleme, seçimle uğraşmadan tek dokunuşla arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Apple’ın reklamlarında da yer verdiği bu mod, ne yazık ki iPhone 7 Plus öncesi modelleri desteklemiyor. Bu noktada aynı efekti veren, en az Apple’ın kendi sistemi kadar pratik olan ve güzel sonuçlar alabileceğiniz üçüncü parti portre uygulama arayışı başlıyor. Portrait, fotoğraflara derinlik efekti veren süper bir uygulama. Tek dokunuşla olmasa da saniyeler içinde profesyonel görünümlü portre fotoğraflar elde etmeniz mümkün.

Bulanıklaştırma seviyesini de ayarlamaya izin veren Portrait, selfie fotoğraflarda öne çıkmanızı sağlayan mükemmel bir uygulama.