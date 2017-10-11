Pronet Plus uygulaması evinizdeki güvenlik sistemini iOS cihazlarınızdan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Evinizde veya iş yerinizde Pronet güvenlik sistemlerini kullanıyorsanız, dışarıda olduğunuz zaman aklınız kalmasın diye geliştirilen Pronet Plus uygulamasıyla evinizi ve iş yerinizi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Alarm sistemini açma ve kapama, anlık bildirimler ve geo-servis özelliklerini sunan uygulamada kontrolün sizde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Şimdilik geliştirme aşamasında olan Pronet Plus uygulamasına yakın zamanda uzaktan kilitleme, canlı güvenlik kamerası izleme, sıcaklık kontrolü, aydınlatma kontrolü, elektrikli cihazların kontrolü, enerji tasarrufu ve sarfiyat ölçümü gibi geniş kapsamlı özelliklerin de geleceğini söyleyebilirim. Hem evinizin veya iş yerinizin güvenliği hem de evinizde bulunan yaşlı, çocuk veya evcil hayvanlarınızın güvenliği için kullanabileceğiniz Pronet Plus uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.