ProtonVPN (iOS), kullanıcıların gizliliğine saygı duyan ve kullanımı güvenli olan dünyanın tek VPN hizmeti. İnternette gezinme geçmişini kaydetmeme, gizliliği ihlal eden reklamlar göstermeme, verileri üçüncü şahıslarla paylaşmama, sınırsız veri kullanımı sağlamasıyla ProtonVPN, milyonlarca kullanıcısı olan güvenilir VPN programları arasında.

ProtonVPN İndir iOS

20 milyon kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük şifreli e-posta servisi ProtonMail’in VPN uygulaması ProtonVPN, 44 ülkede yüksek hızda 577 sunucu barındırıyor. Tüm VPN uygulamaları gibi erişilemeyen içeriklere erişmenizi, videoları daha hızlı izlemenizi sağlıyor. Dosya paylaşımı/BitTorrent desteği sunan VPN servisi, 10 Gbps’e kadar yüksek hızda bağlantı sunuyor. Aynı anda 10 cihazınıza VPN bağlantısı sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde Japonya, Hollanda ve Amerika’daki sunuculara bağlanmanıza izin veriliyor. ProtonVPN’in öne çıkan özellikleri arasında;

Güçlü şifreleme: Verileriniz AES-256 ve 4096 RSA ile korunur. İsviçre merkezli: Verileriniz dünyadaki en güçlü gizlilik yasalarından bazıları ile korunur. Kayıt tutma yok: ProtonVPN, kullanıcı verilerini asla kaydetmez veya paylaşmaz. Yetkililer talep etse bile paylaşacak hiçbir veri yoktur. Açık kaynak: Uygulama bağımsız olarak kontrol edilmiştir ve açık kaynaklıdır; güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. İleri seviye gizlilik: Şifrelenmiş trafiğiniz sonrasında kaydedilmez ve şifresi çözülmez. Güvenli protokoller: VPN uygulaması IKEv2 protokolünü kullanır. Hızlıdır, kararlıdır ve bilinen bir güvenlik zaafı yoktur. DNS sızdırma koruması: Gezinme geçmişinizin DNS sorguları yoluyla açığa çıkmamasını sağlamak için DNS’nizi şifreler. Her zaman açık VPN: Yanlışlıkla bağlantının kesilmesi durumunda IP adresinizin açığa çıkmasını önler. Tam disk şifreleme: VPN sunucuları verilerinizi korumak için tamamen şifrelenmiştir. Anonim: ProtonVPN’i kullanmak için herhangi bir kişisel verinizi paylaşmanıza gerek yoktur. Çoklu platform desteği: Mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve yönlendiriciler dahil olmak üzere tüm cihazlar