PS4 Remote Play (iOS), Sony PlayStation 4 oyunlarını iPhone ve iPad cihazınızdan oynamanıza, oyun konsolunuzu uzaktan yönetmenize imkan veren resmi mobil uygulama. Oyun oynamak için televizyon başına geçemediğinizde bu uygulama indiriyorsunuz ve evin dilediğiniz odasından oyununuzu oynuyorsunuz.

Sony’nin PlayStation 4 oyun konsolu sahiplerine özel geliştirdiği uzaktan kontrol uygulaması PS4 Remote Play, Android’in yanı sıra iOS platformunda da indirilebiliyor. Tamamıyla ücretsiz olan, Türkçe dil desteğiyle gelen uygulama, PS4 ekranını mobil cihazınıza yansıtıyor. Akıllı telefonunuz/tabletiniz ekranında beliren saydam tuşları kullanarak PS4 konsolunuzu mobilden yönetiyorsunuz. Menülerde gezebiliyor, klavyeyle metin girebiliyor, mikrofonla sesli sohbete katılabiliyor, hatta oyunları oynayabiliyorsunuz. Tabii ki; DualShock 4 yerine sanal tuşlarla oynuyorsunuz. Akıcı oyun için internet bağlantınızın da çok iyi olması gerekiyor.

Gereksinimler: