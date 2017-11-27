RememBear, VPN hizmeti veren TunnelBear’ın iPhone ve iPad kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu parola yöneticisi, şifre yönetim uygulaması. Diğer parola yönetim uygulamaları gibi büyük - küçük harf, özel karakterlerden oluşan güçlü şifreleri hatırlama derdinden kurtarıyor.

Kayıtlı şifreleri Touch ID ile koruma, tek Master şifreyle tüm kayıtlı şifrelere erişme, kullanılmadığında otomatik kilitleme özelliği, verileri süper güçlü şifreleme ile koruma özelliği ile güvenlik noktasında kafalardaki soru işaretini silen TunnelBear RememBear, oldukça sade arayüzle bizleri karşılıyor. Çevrimiçi hesaplarınıza (kredi kartı bilgilerinizi kaydeder misiniz bilmiyorum ama bu seçenek de var) ilişkin oturum açma bilgilerini hızlıca kaydedip ister Master şifreyle isterseniz Touch ID ile korumaya alıyorsunuz.

Güçlü şifre oluşturma konusunda da yardımcı olan TunnelBear RememBear, iOS tarafında eğer çok eski bir model kullanmıyorsanız çok gerekli bir uygulama değil. iOS 11 bildiğiniz üzere hem uygulamalarda hem de web siteleri için kayıtlı parolaları gösteriyor.