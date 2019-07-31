Çocuklarınızı dijital ortamdaki tehlikelerden korumak ve etkinliklerini izlemek isterseniz Safe Family uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Dijital ortamda paylaşılan uygunsuz içeriklere çocuklarınızın erişimini engellemek, etkinliklerini izlemek ve konum bazlı olarak takip etmek gibi özelliklere sahip olmak istiyorsanız Safe Family uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınız telefon kullanırken yaptıkları etkinlikleri izlemenize imkan tanıyan Safe Family uygulamasında, belirli kategorilere göre uygulamalara erişimi de kısıtlayabiliyorsunuz.