Çocuklarınızın dijital ortamdaki güvenliğinden emin olmak istiyorsanız Safe Family uygulamasını kullanabilirsiniz.
Çocuklarınızı dijital ortamdaki tehlikelerden korumak ve etkinliklerini izlemek isterseniz Safe Family uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Dijital ortamda paylaşılan uygunsuz içeriklere çocuklarınızın erişimini engellemek, etkinliklerini izlemek ve konum bazlı olarak takip etmek gibi özelliklere sahip olmak istiyorsanız Safe Family uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınız telefon kullanırken yaptıkları etkinlikleri izlemenize imkan tanıyan Safe Family uygulamasında, belirli kategorilere göre uygulamalara erişimi de kısıtlayabiliyorsunuz.
Çocuklarınızın gerçek hayattan koparak telefonda saatlerce vakit geçirmesini istemiyorsanız, Safe Family uygulamasında süre kısıtlaması da yapabilmeniz mümkün hale getirilmiş. Tüm bunların yanında, GPS konum izleme özelliği de sunan Safe Family uygulamasında çocuklarınızın nerede olduklarını anlık olarak görebiliyor, belirlediğiniz alanlar dışına çıktıklarında otomatik bildirim alabiliyorsunuz. 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği sunan Safe Family uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.