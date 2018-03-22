Seek by iNaturalist

Dünya üzerindeki 150 binden fazla hayvan veya bitki türünü arayabileceğiniz, böylelikle bu canlı hakkında bilgi edinebileceğiniz Seek, keşif yapmayı ve öğrenmeyi teşvik etmesiyle ön plana çıkıyor. Yakınınızda olan hayvanları, bitkileri veya çiçeklerin fotoğraflarını çekip uygulamaya yükleyin.

Doğa hakkında bilgi edinmeyi ve bu ruhu araştırmayı seven kullanıcıların hoşuna gidecek olan Seek, etrafınızda olan bitenleri size sunabilir. Çiçekler, hayvanları, mantarları detaylı bir şekilde gösteren uygulamada aynı zamanda koleksiyon da yapabiliyorsunuz. Her kullanıcı kendi çektiği fotoğraflarla koleksiyon oluşturup rozet toplayabiliyor. Yani bu anlamda araştırma isteğini ön plana çıkaran Seek, çektiğiniz canlı hakkında daha önceden bilgi varsa size sunuyor. Böylelikle merakınızı da gidermiş oluyorsunuz.

Başarılı bir görsel algoritmaya sahip olan uygulamada 150 bini aşkın türde canlı yer alıyor. Etrafınızda görebileceğiniz her türlü bitki ve hayvan hakkında detaylıca bilgi sunan Seek maalesef sadece İngilizce destekli. Ancak biraz İngilizceniz varsa bilgileri rahat bir şekilde anlayabileceğiniz söyleniyor.