Spilly, popüler video kliplerle oynamanıza izin veren, hatta video kliplere kendinizi de dahil edebildiğiniz eğlenceli bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Apple’ın AR (Augmented Reality) teknolojisini kullanan uygulama sayesinde artık klipleri beğenip yorum yapmakla kalmayacak, popüler sanatçıları komik hallere sokabileceksiniz.

iOS platformunda eşi benzeri olmayan bir artırılmış gerçeklik uygulaması Spilly. Sosyal mecralarda sürekli takip ettiğiniz müzisyenler, film yıldızları, sporcular, politikacılar ve diğer önemli isimlerin yer aldığı videolara ufak dokunuşlar yapmanıza imkan veren uygulamanın kullanımı da son derece kolay. Uygulama ile yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı. Bir ünlünün kostümünü değiştirmekten yüzünüzü eklemeye, çeşitli efektlerle renk katmaktan hareketli çıkartma eklemeye her şeyi yapabilirsiniz.