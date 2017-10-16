Total VPN, internette kısıtlamalara takılmadan gezinmenizi sağlayan VPN uygulamalarından biri. Facebook, Twitter ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal ağlarda gerçek hızınızda gezinmek, yurt dışı servislere üye olmak, herkese açık WiFi noktalarında güvenle bağlanmak, internette anonim gezmek için ihtiyacınız olacak VPN uygulamaları arasında. Tüm platformlar için ücretsiz, hızlı, basit bağlanma sunuyor.

iPhone ve iPad’inizin web tarayıcısında gezerken internet bağlantınızı şifreleyerek koruyan, site engellemelerinden etkilenmemeniz için 30’dan konumdan bağlanma seçeceği sunan Total VPN, izleme yapmıyor, kayıt tutmuyor. VPN uygulamasının kullanımı basit ancak bir sorun yaşamanız durumunda 7/24 sohbet veya e-posta yoluyla teknik destek alabilirsiniz.