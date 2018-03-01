Türk İşaret Dili uygulaması, işitme engellilerin kullandığı İşaret Dilini iOS cihazlarınızdan öğrenmenizi kolaylaştırıyor.

İşitme engelli bireylerin iletişiminde büyük rol oynayan İşaret Dilini sadece işitme engelliler değil, hepimizin bilmesi gerekiyor. İşitme engellilerin kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan bu dil, toplumda diğer kişilerle iletişime geçmek istediklerinde anlamsız bir hale bürünebiliyor. Onlara kolaylık sağlamak ve topluma kazandırmak için İşaret Dilini öğrenmek gerçekten büyük önem taşıyor. Türk İşaret Dili uygulaması da bu amaçla geliştirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Tanışma, alfabe, kişisel, eğitim, iş, zaman, sayı, alışveriş gibi kategorilerde belirli sözcük ve cümlelerin İşaret dilinde nasıl anlatıldığını bizlere anlatan uygulama gerçekten özenle hazırlanmış diyebilirim.

Kategoriler altında sunulan kelime ve cümleleri videolu olarak nasıl ifade edebileceğinizi sizlere sunan Türk İşaret Dili uygulamasında, merak ettiğiniz herhangi bir kelime veya cümle varsa arama bölümünden hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de işitme engelli bireylerin toplum içindeki konumuna katkıda bulunmak istiyorsanız, Türk İşaret Dili uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.