UFO VPN, App Store’da en çok indirilip beğenilen VPN uygulamaları arasında. iPhone için en güvenli ve en hızlı VPN olarak öne çıkan UFO VPN, iOS cihaz kullanıcılarının güvenli WiFi erişim noktalarını kullanmaları ve gizliliklerini korumalarını sağlayan mükemmel bir uygulamadır. Sınırsız kullanım, sınırsız veri ve sınırsız bant genişliği sağlayan UFO VPN, ücretsiz indirilebiliyor ve reklamlı ücretsiz kullanılabiliyor.

Kayıtsız (kayıt gerektirmeyen), izlemeyen, kesintsiz görüntülü arama sağlayan, birden fazla protokol kullanan, kill switch ve hız testi özelliklerine sahip bir VPN servisi UFO VPN. UFO VPN, iki protokol seçeneği sunuyor; Protocol Mode A, birçok ülkede daha hızlı bağlantı hızı için tavsiye edilirken, Protocol B veya Protocol D, daha stabil (donma, takılma, kesinti olmadan) görüntülü aramalar/konuşmalar için öneriliyor. Bu VPN uygulamasını YouTube, Netflix, Disney+ gibi popüler video akış servislerinde engellemeleri, hız sınırlamalarını aşmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Marvel Super War, Roblox, PUBG Mobile Lite gibi online oyunlarda gecikme sorunu yaşamanızı önler.

UFO VPN, her yerde internete gizli ve güvenli erişim sağlar. VPN servisi ağ bağlantınızı korumak için verilerinizi şifreler, internet trafiğinize kimse erişemez. Bir VPN sunucusuna bağlanırken gerçek IP adresinizi ve konumunuzu da gizler; böylece gizliliğiniz korunur ve anonim kalmanız sağlanır. Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu’yu içine alan dünya genelinde bir VPN ağına sahip olan UFO VPN’in öne çıkan özellikleri arasında:

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