UNICORN Low Poly, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz türden zevkli ve eğlenceli bir mobil boyama oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil boyama oyunu olarak karşımıza çıkan UNICORN Low Poly, zorlu bulmacaları tamamlayıp hoş zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda pek çok farklı figürü kendi zevkinize göre boyuyor ve sanat yapıyorsunuz. Oluşturduğunuz harika figürleri arkadaşlarınızla da paylaşabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hayvanlardan doğal figürlere, çizgi film karakterlerinden dinozorlara kadar yüzlerce farklı türden resmi boyayarak renkli zaman geçirebileceğiniz oyunda bağımlılık etkisi de yaşıyorsunuz. Boyama yapmayı ve resim yapmayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

UNICORN Low Poly oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.