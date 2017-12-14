Wikiwand, Türkiye’de erişime kapatılan Wikipedia (Vikipedi) sitesinin içeriğine telefonunuzdan ulaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulama. Wikipedia’da aradığınız sorunun yanıtına en hızlı yoldan ulaşmanıza yardımcı oluyor. Üstelik Wikipedia’nın klasik arayüzünden çok daha güzel bir arayüz sunuyor ve Wikipedia'nın veritabanına sahip.

Kullanıcıların içeriğine katkıda bulunabildiği, bağımsız, özgür, ücretsiz ve reklamsız bilgi kütüphanesi Wikipedia’nın zengin içeriğini mobile taşıyan en iyi uygulama bu diyebilirim. iOS platformunda birçok Wikipedia uygulaması mevcut ancak çoğunluğu sitenin mobil görünümünden farksız. Wikiwand ise Wikipedia içeriklerini kendi arayüzünden sunuyor. Birden fazla dilde aramaya imkan veren etkili arama işlevi, link önizlemeleri, makale içi arama gibi pek çok özelliğe sahip ve makaleler arasında gezinmek son derece kolay.

Şık ve sezgisel kullanıcı arayüzü, temiz makale görünümü, film şeridi gezinmeli etkileyici fotoğraf galerisi, ülke - şehir ve diğer mekanlar için interaktif haritalar, konum bazlı makale gösterme özellikleriyle tasarım tarafında ödül almayı başaran hızlı Wikipedia okuyucusunun tek kötü yanı çoklu dil aramasında Türkçe’yi desteklememesi.