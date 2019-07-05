Windscribe, ücretsiz VPN uygulaması arıyor ancak ücretsiz VPN’lerin bant genişliğini yeterli bulmuyorsanız kesinlikle indirmeniz gerektiğini düşündüğüm bir VPN. Ücretsiz planda 10GB veri tüketmenize izin veren iOS VPN uygulamasının kullanımı süper kolay. IKEv2 ve OpenVPN protokollerini desteklemesi, ağ beyaz liste, widget, Siri kestirmeler ve daha birçok özelliğe sahip olan VPN uygulaması, ücretsiz planda memnun etmeyi başarıyor.

Engelli sitelere giriş yapmak, yurt dışı servislerini kullanmak, Türkiye’de indirilmeye açılmayan mobil oyun ve uygulamaları kullanmak, ücretsiz WiFi noktalarında güvende kalmak, sadece kötü niyetli kişiler değil internet servis sağlayıcıların takibini engellemek için ihtiyaç duyulan VPN programlarının çoğu ne yazık ki ücretli. Ücretsiz olanlar da sınırlı bant genişliği sunuyor. Windscribe, her ay ücretsiz 10GB veri kullanımına izin veriyor. Bunun dışında ağ beyaz liste özelliği var. Güvenilen ağlarda VPN, otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Katı kayıt tutmama politikasına sahip olduklarını da belirtelim.

Windscribe, ücretsiz bir VPN lakin sınırsız bant genişliği, sınırsız bağlantı ve daha fazla sunucu ücretli pro sürümde sunuluyor. Unutmadan, Widget ve Siri kestirmeler desteği sayesinde uygulamaya girmeden VPN bağlantısını açıp kapatabiliyorsunuz.