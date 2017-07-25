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iPhone 8 Tasarımı Bir Defa Daha Sızdı

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Forbes teknoloji sitesi tarafından sızdırılan iPhone 8 tasarımı, neredeyse çerçevesiz ekrana sahip. Fotoğrafa baktığımızda sensör, kamera ve hoparlörler, telefonun üst kısmında özel bir bölgede bulunuyorlar.

Sızdırılan tasarım fotoğraflarına göre, telefonun üst kısmında ufak bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde ön kamera, sensörler ve hoparlör bulunuyorken, pil, wi-fi gibi özellikler de bu alana yerleştrilimiş. Yani Apple, kullanıcılarına olabildiğince büyük bir ekran sunmak istiyor. Ayrıca iPhone 8'in, yaklaşık 4 mm'lik incelikte çerçeveleri ve 5.8 inç ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. 

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Fotoğraflara göre, iPhone 8'de kavisli ekran yer almayacak. Apple iPhone 7 ve 7 Plus'ta olduğu gibi, iPhone 8'de de 3.5mm kulaklık girişini kullanmayacak. Ayrıca iPhone 8, stereo dahili hoparlöre sahip olacak.

Tasarımda, Apple'ın iPhone 8'deki güç düğmesini büyüttüğü de görülüyor. Ancak, bunun nedeni henüz bilinmiyor. Bazı kullanıcıları parmak izi sensörünü barındırabileceğini öne sürseler de, bu da kesin bir çıkarım değil. Ayrıca paylaşılan rapora göre, bu tasarıın Apple'ın en pahalı iPhone'u olacağı da belirtiliyor. Fiyat etiketinin 1000 dolardan başlayıp 1200 dolara kadar yükseleceği başından beri söyleniyordu.

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Yazar: - 25.07.2017

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