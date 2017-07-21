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İşte Türkiye'de En Çok Satılan Telefon Modelleri Ve Adetleri!

telefonlar

Her geçen gün yeni bir akıllı cihaz kullanıma sunulurken, bu cihazlar hakkında "acaba kaç tane alan var?" gibi sorular aklımıza mutlaka gelmiştir. Sizi bu soru işaretlerinden kurtarmak için bu haberimizi hazırladık.

Kısa sürede hayatımızın bir parçası ve vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar yaptıkları yenilikler ile sık sık haberlerimizin konuğu oluyor. Özellikle akıllı telefon satışı açısından büyük pazar olan ülkemizde ünlü marka ve modellerin ne kadar sattığını merak edenler vardır. Geçtiğimiz 2017 Mayıs ayında ülkemizde yapılan toplam satış adedi belli oldu. 

akilli-telefonlar

Sizler için TOP 10 listemizi "model - adet" şeklinde hazırladık; 

1) Galaxy J7 Prime 16 GB – 122 bin 300 adet
2) iPhone 6 32GB – 50 bin 300 adet
3) Grand Prime Plus 8 GB – 49 bin 500 adet
4) iPhone 7 32 GB – 48 bin 700 adet
5) Galaxy J7 2016 – 47 bin adet
6) iPhone 6s 32 GB – 34 bin 700 adet
7) General Mobile GM5 Plus – 31 bin adet
8) iPhone 7 Plus 32 GB – 26 bin 100 adet
9) Galaxy J5 2016 – 23 bin 900 adet
10) Galaxy A7 2017 – 22 bin 500 adet

Gördüğünüz üzere Samsung ve Apple arasında kıyasıya bir yarış var, siz bu mücadelede hangi taraftasınız?

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Yazar: - 21.07.2017

İşte Türkiye'de En Çok Satılan Telefon Modelleri Ve Adetleri! İçin Yorum Yaz

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