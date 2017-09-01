En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları

Tarihi oldukça eskilere dayanan FPS oyunları, pek çok oyun ile oyuncuların ilgisini çekmeyi her daim başarıyor. Mobilde de bu oyunları oynamayı sevenleri düşünerek hazırladığımız bu listemizde, en iyi mobil FPS/Savaş oyunlarını sıraladık. Göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

FPS oyunlarını kişinin gözünden bakarak oynanan oyunlar olarak nitelendirebiliriz. En çok bilinen örnekleri ise Counter-Strike, Call of Duty gibi dünya çapında popüler olan oyunlardan verebiliriz. Android ve iOS platformunda da yüksek kaliteli grafiklerle oynayabileceğiniz onlarca FPS/savaş oyunları bulunuyor. Bu oyunlardan derlediğimiz listemizde, en az birinin ilginizi çekeceğini düşündük. İşte o oyunlar.