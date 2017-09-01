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En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları

En İyi Mobil FPS/Savaş Oyunları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Tarihi oldukça eskilere dayanan FPS oyunları, pek çok oyun ile oyuncuların ilgisini çekmeyi her daim başarıyor. Mobilde de bu oyunları oynamayı sevenleri düşünerek hazırladığımız bu listemizde, en iyi mobil FPS/Savaş oyunlarını sıraladık. Göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

FPS oyunlarını kişinin gözünden bakarak oynanan oyunlar olarak nitelendirebiliriz. En çok bilinen örnekleri ise Counter-Strike, Call of Duty gibi dünya çapında popüler olan oyunlardan verebiliriz. Android ve iOS platformunda da yüksek kaliteli grafiklerle oynayabileceğiniz onlarca FPS/savaş oyunları bulunuyor. Bu oyunlardan derlediğimiz listemizde, en az birinin ilginizi çekeceğini düşündük. İşte o oyunlar.

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Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout
Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout heyecan dolu bir FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Into the Dead 2 Into the Dead 2
Into the Dead 2 Into the Dead 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz zombi oyunu. ÜCRETSİZ
Into the Dead 2 Into the Dead 2
Into the Dead 2 Into the Dead 2, iPhone ve iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi zombi oyunu. ÜCRETSİZ
Dead Effect 2 Dead Effect 2
Dead Effect 2 Dead Effect 2 yüksek kaliteli bir mobil FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Frontline Commando 2 Frontline Commando 2
Frontline Commando 2 Frontline Commando 2, Android cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz silahlı bir aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout
Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout iOS'un en iyi FPS oyunları arasında yer alıyor ÜCRETSİZ
Frontline Commando 2 Frontline Commando 2
Frontline Commando 2 Frontline Commando 2, iOS cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz nefes kesen çevrimiçi bir aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
SHADOWGUN: DeadZone SHADOWGUN: DeadZone
SHADOWGUN: DeadZone SHADOWGUN: DeadZone, arkadaş ya da oyunun atadığı oyuncularla oynayabileceğiniz ücretsiz bir savaş oyunu. ÜCRETSİZ

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