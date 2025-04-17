Red Dead Redemption 2 (RDR 2) benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen açık dünya türündeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. RDR 2 alternatifi denildiğinde akla ilk olarak GTA 5 geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.

Eğer siz de RDR 2'yi bitirdiyseniz ve bu nedenle açık dünya oyunları arıyorsanız RDR 2 oyun önerileri listemize göz atabilirsiniz. Listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Benzeri Oyunlar

Call of Juarez: Bound in Blood

The Witcher 3: Wild Hunt

GTA 5

Far Cry 5

Days Gone

Ghost of Tsushima

Kingdom Come: Deliverance 2

Assassin's Creed Shadows

Horizon Forbidden West

The Elder Scrolls V: Skyrim

Evil West

Fallout 4

Watch Dogs 2

Cyberpunk 2077

Mafia: Definitive Edition

Red Dead Redemtion 2 gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Call of Juarez: Bound in Blood

RDR 2 benzeri oyunlar listesinin ilk sırasında yer alan Call of Juarez: Bound in Blood, Vahşi Batı temasını işleyen, güçlü bir hikayeye ve karakterlere sahip bir oyun. Eğer Vahşi Batı atmosferini, iyi bir hikayeyi ve çatışmaları seviyorsanız kesinlikle beğenebileceğiniz bir oyun.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt sunduğu açık dünya deneyimi, güçlü hikaye anlatımı, derin karakter gelişimi ve zengin yan içerik açısından çok benzer bir yapıya sahip. Eğer Red Dead Redemption 2'yi sevdiyseniz ve fantastik RPG türüne de ilgi duyuyorsanız The Witcher 3'ü kesinlikle denemelisiniz.

GTA 5

Her iki oyun da devasa, yaşayan ve keşfetmekten keyif alacağınız açık dünyalara sahip. Los Santos ve çevresi, Red Dead Redemption 2'nin dünyası gibi detaylı ve etkileyici. GTA 5 de sürükleyici ve karmaşık bir ana hikayeye sahip.

Her iki oyun da sadece ana görevlerle sınırlı kalmıyor. Yan görevler, mini oyunlar, araç sürme, çeşitli silahlar kullanma gibi birçok farklı aktivite sunuyor. GTA 5'te golf, tenis, araba yarışları gibi modern aktiviteler bulunurken, RDR2'de avcılık ve balık tutma gibi aktiviteler yer alıyor.

Far Cry 5

Red Dead Redemption 2 benzeri oyunlar arasında yer alan Far Cry 5, sunduğu geniş ve kırsal açık dünya, doğayla etkileşim, hikaye anlatımı ve atmosfer açısından bazı benzerlikler taşıyor. Eğer açık dünya oyunlarını ve sürükleyici hikayeleri seviyorsanız Far Cry 5 de ilginizi çekebilir.

Days Gone

Days Gone, RDR 2 gibi geniş ve atmosferik bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve karakter odaklı anlatıma sahip bir oyun. Post-apokaliptik zombi teması farklı olsa da hayatta kalma mücadelesi, keşif duygusu ve ana karakterin kişisel yolculuğu gibi unsurlar açısından benzer bir deneyim sunuyor.

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition, RDR 2 gibi güçlü bir hikayeye, derin karakterlere sahip olmasıyla benzerlik gösteriyor. Özellikle hikaye odaklı oyunları seviyorsanız ve 1930'ların atmosferine ilgi duyuyorsanız kesinlikle beğenebileceğiniz bir oyun.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima, geniş ve atmosferik bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve karakter gelişimine sahip bir oyun. Teması farklı olsa da epik bir kahramanın yolculuğunu konu alması, keşif duygusu ve etkileyici atmosferiyle Red Dead Redemption 2 hayranlarının ilgisini çekebilir.

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 geniş bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve derin karakter gelişimine sahip olmasıyla RDR 2'ye benzerlik gösteriyor. Eğer gerçekçi tarihi oyunları ve sürükleyici hikayeleri seviyorsanız Kingdom Come: Deliverance 2 de ilginizi çekebilir. Oyunun çok gerçekçi bir Orta Çağ deneyimi sunduğunu belirtelim.

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed serisi, geniş ve detaylı açık dünyalarıyla tanınıyor. Assassin's Creed Shadows da büyük bir haritaya sahip ve serbestçe gezme imkânı sunuyor. Oyun hikaye anlatımı, keşif duygusu ve karakter gelişimi gibi unsurlar açısından Red Dead Redemption 2 hayranlarının ilgisini çekebilir.

Horizon Forbidden West

Red Dead Redemption 2 benzeri oyun Horizon Forbidden West, geniş ve atmosferik bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve karakter gelişimine sahip bir oyun. Tema farklı olsa da epik bir kahramanın yolculuğunu konu alması, keşif duygusu ve derin hikaye anlatımıyla öne çıkıyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim, devasa bir açık dünya, güçlü bir hikaye ve derin karakter gelişimi sunuyor. Eğer RDR 2'yi sevdiyseniz ve fantastik RPG türüne de ilgi duyuyorsanız Skyrim'i kesinlikle denemelisiniz.

Evil West

Her iki oyun da Vahşi Batı'da geçiyor. Bu durum, dönemin silahları, bazı mekanları ve atmosferi açısından bir benzerlik oluşturuyor. Evil West de oyuncuyu içine çeken bir hikayeye sahip. Oyunda ayrıca karakterin yeteneklerini ve ekipmanlarını geliştirme imkânı bulunuyor.

Fallout 4

RDR 2 benzeri oyun önerisi listesinde yer alan Fallout 4 geniş bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve derin karakter gelişimine sahip olmasıyla benzerlik gösteriyor ancak post-apokaliptik tema ve oynanış tarzı gibi temel unsurlarda önemli farklılıklar bulunuyor. Eğer açık dünya RPG'lerini ve sürükleyici hikayeleri seviyorsanız Fallout 4 de ilginizi çekebilir.

Watch Dogs 2

Watch Dogs 2, geniş bir açık dünyaya ve sürükleyici bir hikayeye sahip olsa da tema ve oynanış tarzı gibi temel unsurlarda önemli farklılıklar bulunuyor. Eğer açık dünya türünde hacker temalı bir oyun arıyorsanız Watch Dogs 2'yi sevebilirsiniz.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, geniş ve detaylı bir açık dünyaya, güçlü bir hikayeye ve derin karakter gelişimine sahip olmasıyla RDR 2'ye benzerlik gösteriyor. Ancak fütüristik tema, oynanış tarzı ve perspektif gibi temel unsurlarda önemli farklılıklar bulunuyor. Eğer açık dünya RPG'lerini ve sürükleyici hikayeleri seviyorsanız Cyberpunk 2077 ilginizi çekebilir.