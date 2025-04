En İyi Split Fiction Benzeri Oyunlar

Split Fiction benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen eşli oyun desteğine sahip yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. Split Fiction alternatifi denildiğinde akla ilk olarak It Takes Two geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.

Eğer siz de Split Fiction'ı bitirdiyseniz ve bu nedenle arkadaşlarla oynanacak oyunlar arıyorsanız Split Fiction tarzı oyun önerileri listemize göz atabilirsiniz. Listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Split Fiction Benzeri Oyunlar

A Way Out

It Takes Two

Brothers: A Tale of Two Son Remake

Keep Talking and Nobody Explodes

Portal 2

Cuphead

Moving Out 2

Overcooked! 2

Human: Fall Flat

Divinity: Original Sin 2

Split Fiction gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

A Way Out

Split Fiction tarzı oyun tavsiyeleri listesinin ilk sırasında A Way Out yer alıyor. 1970'lerin sonunda geçen A Way Out, hapishaneden kaçmaya çalışan Leo ve Vincent isimli iki farklı karakterin hikayesini anlatan, tamamen eşli oynanışa odaklanmış bir aksiyon-macera oyunudur. Popüler yapım sürükleyici ve duygusal bir deneyim sunuyor.

It Takes Two

Tıpkı Split Fiction gibi tamamen iki oyuncuya özel olarak tasarlanmış olan It Takes Two, yaratıcı mekaniklere ve duygusal bir hikâyeye sahip bir aksiyon-macera oyunudur. Farklı karakterlerin yeteneklerini kullanarak çeşitli zorlukların üstesinden gelmek gerekiyor.

Brothers: A Tale of Two Son Remake

Duygusal ve etkileyici bir hikâye sunan oyunda iki oyuncu, iki farklı karakteri aynı anda kontrol ediyor. Bu, iki oyuncunun birlikte çalışmasını ve koordine olmasını gerektiren benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu yönüyle Split Fiction'daki iş birliği ve ortak ilerleme temasına benzerlik gösteriyor.

Keep Talking and Nobody Explodes

Oyun, bir oyuncunun bombayı etkisiz hâle getirmeye çalıştığı, diğer oyuncuların ise bu bomba hakkında bilgi içeren bir kılavuza sahip olduğu bir oynanışa sahip. Bombayı etkisiz hâle getiren oyuncu bombayı görebilirken, kılavuza sahip olan oyuncular bombayı göremez. Bu durum, iletişimin ve iş birliğinin hayati önem taşıdığı bir ortam yaratır.

Portal 2

En iyi bulmaca oyunları arasında yer alan Portal 2'de oyuncular, "Portal Gun" adı verilen bir cihazı kullanarak iki farklı portal açabilirler. Bu portallar, uzayda birbiriyle bağlantı kurarak oyuncuların ve nesnelerin anında bir noktadan diğerine geçmesini sağlar. Oyunun temel amacı, bu portal mekaniğini kullanarak çeşitli zorlu bulmacaları çözmektir.

Cuphead

Cuphead, 1930'ların çizgi film estetiğine sahip, klasik "run-and-gun" (koş ve ateş et) tarzında bir oyundur. Zorlu boss savaşları ve platform bölümleriyle bilinen oyunda iki oyuncu aynı anda Cuphead ve Mugman karakterlerini kontrol edebilir. Bu, özellikle boss savaşlarında işleri biraz kolaylaştırabilir

Moving Out 2

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi Moving Out 2 de fizik tabanlı, taşıma simülasyonudur. Oyuncular, çeşitli zorlu ortamlarda mobilyaları ve diğer eşyaları kamyonlarına yüklemekle görevlidir. Moving Out 2 tamamen eşli oyun üzerine kurulu bir deneyim sunar.

Arkadaşlarınızla birlikte eşyaları koordine bir şekilde taşımaya çalışmak oyunun temelini oluşturur. Bu, Split Fiction'daki ortak ilerleme ve birlikte çözüm bulma temasına benzer.

Overcooked! 2

En iyi yemek yapma oyunları arasında yer alan Overcooked! 2 simülasyon türünde bir oyundur. Oyuncular, siparişleri hazırlamaya ve zamanında teslim etmeye çalışır. Oyun hızlı tempolu, stresli ve bolca iletişim gerektiren bir deneyim sunar.

Human: Fall Flat

Split Fiction alternatifleri arasında bulunan Human: Fall Flat, fizik tabanlı bir platform bulmaca oyunudur. Temel amaç, çeşitli rüya benzeri ortamlardaki bulmacaları çözerek bir sonraki alana geçmektir. Popüler oyun, bulmacaları çözmek için iş birliği yapmayı gerektirir.

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, izometrik bakış açısıyla oynanan, sıra tabanlı dövüş sistemine sahip bir rol yapma oyunudur. Tür olarak Split Fiction'dan farklı olsa da güçlü eşli oyun desteği, stratejik iş birliği gerektiren savaş sistemi ve zengin hikayesiyle keyifli bir deneyim sunuyor.