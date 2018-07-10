Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (Android)

En iyi Türk yapımı mobil uygulamalara bu listede yer veriyoruz. Türk uygulama geliştiricilerin App Store/Google Play editörleri tarafından seçilen, yılın en iyi mobil uygulamaları arasına giren birçok uygulaması bulunuyor ve her gün bunlara bir yenisi ekleniyor. Seyahat, müzik, sosyal ağ, mesajlaşma, eğlence, yaşam stili farklı birçok kategoride en iyi Türk yapımı - yerli mobil uygulamaların çoğu tamamen ücretsiz.

Bu listeyi hazırlarken yerli mobil uygulama olarak çıkan ancak sonrasında pek kullanılmayan, hatta unutulan mobil uygulamalar yerine milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmış, adını daha sık andığımız isimlerin geniş bir ekiple çıkardığı uygulamalar kadar başarı yakalamış olanları seçmeye özen gösterdik. Arada sizin kullandığınız, listede olmayan güzel mobil uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Android özelinde seçtiğimiz Türk yapımı en iyi mobil uygulamalara aşağıdan hızlıca ulaşabilir, telefonunuza indirebilirsiniz: