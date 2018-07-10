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Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (Android)

Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (Android)
Erkan Calp
Erkan Calp -

En iyi Türk yapımı mobil uygulamalara bu listede yer veriyoruz. Türk uygulama geliştiricilerin App Store/Google Play editörleri tarafından seçilen, yılın en iyi mobil uygulamaları arasına giren birçok uygulaması bulunuyor ve her gün bunlara bir yenisi ekleniyor. Seyahat, müzik, sosyal ağ, mesajlaşma, eğlence, yaşam stili farklı birçok kategoride en iyi Türk yapımı - yerli mobil uygulamaların çoğu tamamen ücretsiz.

Bu listeyi hazırlarken yerli mobil uygulama olarak çıkan ancak sonrasında pek kullanılmayan, hatta unutulan mobil uygulamalar yerine milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmış, adını daha sık andığımız isimlerin geniş bir ekiple çıkardığı uygulamalar kadar başarı yakalamış olanları seçmeye özen gösterdik. Arada sizin kullandığınız, listede olmayan güzel mobil uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Android özelinde seçtiğimiz Türk yapımı en iyi mobil uygulamalara aşağıdan hızlıca ulaşabilir, telefonunuza indirebilirsiniz:

BiSU BiSU
BiSU BiSU, Android telefonunuzdan damacana su siparişi vermek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ
BKM Express BKM Express
BKM Express BKM Express uygulaması ile alışverişlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Bundle Bundle
Bundle Bundle uygulamasını kullanarak kolayca Android cihazlarınızdan haber kaynaklarını takip edebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
CEYD-A CEYD-A
CEYD-A CEYD-A, Android cihazlar için sunulan bir Türkçe sesli asistan uygulaması. ÜCRETSİZ
Download Manager for Android Download Manager for Android
Download Manager for Android Download Manager for Android, kapsamlı bir internet gezgini ve dosya indirici. ÜCRETSİZ
FitWell FitWell
FitWell FitWell uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan kolayca spor programlarınızı oluşturabilir ve beslenmenize dikkat edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Getir Getir
Getir Getir uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kolayca günlük süpermarket alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Meditasyon Meditasyon
Meditasyon Meditasyon uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden ruhen arınabileceğiniz egzersizler yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri, evde bütün gün akşama ne yemek yapıcam diye düşünmenizi engelleyerek binlerce yemek tarifine kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayan yararlı ve ücretsiz bir Android yemek tarifleri uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Scorp Scorp
Scorp Scorp, binlerce konu hakkında çekilen 15 saniyeli kvideolar izleyerek yine kendi çekeceğiniz videoları paylaşabileceğiniz samimi ve eğlenceli bir Android sosyal medya uygulaması. ÜCRETSİZ
Tambu Klavye Tambu Klavye
Tambu Klavye Tambu Klavye, Türkiye'ye özel çıkartma ve temalar sunan, yenilikçi, tamamen yerli, ücretsiz Android klavye uygulaması. ÜCRETSİZ
Yemeksepeti Yemeksepeti
Yemeksepeti Taşınabilir Android yüklü cihazlar için hazırlanmış Yemeksepeti'nin resmi uygulaması. ÜCRETSİZ

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