iMyFone D-Back iPhone Data Recovery, iPhone ve iPad cihazınızdan silinen verileri (rehber, mesajlar, fotoğraflar, videolar, notlar, WhatsApp mesajları dahil) kurtarmak için kullanabileceğiniz gelişmiş veri kurtarma programı. iPhone 4’ten iPhone X’a, iPad Air’dan iPad Pro’ya tüm modelleri destekleyen veri kurtarma programı ile iOS sorunlarını da çözebilirsiniz.

Mac için en iyi iPhone veri kurtarma programlarından biri diyebileceğim iMyFone D-Back iPhone Data Recovery, 22’den fazla veri türünü destekliyor. iTunes veya iCloud’a yedek almış olun olmayın bu programla rehberinizden fotoğraf ve videolarınıza, WhatsApp mesajlarınızdan notlarınıza sizin için önemli tüm verileri sadece üç adımda kurtarabiliyorsunuz. iOS 11 ve iPhone X, 8 ve 8 Plus modelleriyle de tam uyumlu olan gelişmiş veri kurtarma programının beğendiğim bir yanı da; sıkça karşılaşılan iOS sorunlarını da çözebilmesi. iPhone’un sürekli yeniden başlaması, Apple logosunda/kurtarma modunda takılı kalması, siyah/beyaz ekran vermesi, ekranın tepki vermemesi veya açılmaması gibi yazılımsal sorunları veri kaybı yaşamadan kendi başınıza çözmeniz mümkün.

Deneyimsiz kullanıcılar için Akıllı Kurtarma (Smart Recovery) seçeneği sunmasıyla da beğenimi kazanan iMyFone D-Back iPhone Data Recovery, ücretsiz deneme sürümüyle geliyor.