smcFanControl, Mac bilgisayarlarınızda kontrol imkanı olmayan bir konuda size yardımcı olan küçük ama etkili bir fan soğutma uygulaması. Soğutma fanlarının ne zaman çalışacağını bilmediğiniz cihazlarda kontrolü ele almanıza yardımcı olan bu uygulama, fanlardaki minimum hızı ayarlamanıza izin veriyor.

Öncelikle bir konuda uyaralım: Fan ayarlarıyla uğraşmak aşırı dikkatli yapılması gereken bir olay. Eğer bu konuda bilgi sahibi değilseniz hiç bulaşmayın derim. Özellikle sıcak bir ortamda çalışmadığınızda smcFanControl kullanmadan önce iki kere düşünün. Her zaman kontrol sahibi olmak zorunda değilsiniz.

Bu konuda anlaştıysak şimdi programa geçebiliriz. smcFanControl yaklaşık 1.5 MB boyutlarında küçük bir program olarak karşımıza çıkıyor. Mac'inizin daha soğuk olması için gerekli olan fan hızını artırmaya yardımcı olan program, minimum hızınızı da ayarlamanıza imkan veriyor. Fakat otomatik ayarlarınız geçersiz kılınmıyor. Sıcaklık ve fan hızı görüntüleniyor ve her fan için ayrı ayrı hız ayarlamanıza izin veriliyor.

Eğer fan kontrolü konusunda basit ama etkili bir çözüm arıyorsanız smcFanControl programını ücretsiz indirebilirsiniz. Dikkatli olmanız kaydıyla denemenizi mutlaka öneririm.