Malezya Havayolları'na Ait Kayıp Uçak, Çok Değerli Verilerin Elde Edilmesini Sağladı

2014 yılında esrarengiz bir şekilde radardan çıkan ve bir daha izine rastlanamayan Malezya Havayolları’na ait MH 370 sefer sayılı uçağı bulmak adına iki yıl boyunca araştırmalar yürütüldü. Düştüğü düşünülen uçağa ait bir kalıntı bulunamadı ancak arama çalışmaları çok değerli verilerin elde edilmesini sağladı.

İki yıl boyunca herhangi bir kalıntısına rastlanmayan Malezya Havayolları’na ait uçağı arama çalışmaları geçtiğimiz Ocak ayında sona ermişti. Arama çalışmaları sırasında elde edilenler ancak şimdi gün yüzüne çıkarken, uçağı arama çalışmalarının hiç de beyhude olmadığı anlaşıldı. Zira iki yıl boyunca yapılan araştırmalardan okyanus tabanına dair faydalı veriler elde edildi.

Arama çalışmalarından önce Hint Okyanusu’nda güvenli bir navigasyon sağlamak adına ait yeterince veri olmaması üzerine ilk etapta okyanus tabanı deniz radarıyla detaylıca tarandı. Tarama sonucu okyanus tabanı ilkinden çok daha detaylı bir şekilde haritalanmış oldu. Araştırmalar esnasında okyanus tabanının 278,000 kilometrekaresinin topografya haritası elde edilirken, Avustralya’dan gelen gemilerin elde ettiği verilerle birlikte toplamda 710,000 kilometrekare alan taranmış oldu.

Okyanus tabanına ilişkin elde edilen verilerle birlikte, araştırmalardan önce mevcut olan topografya haritasından 15 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip bir okyanus tabanı haritası oluşturuldu. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda 40 milyon yıllık su altı volkanları ve su altı heyelanları gözlemlendi.

Malezya Havayolları’na ait uçağın aranması sırasında elde edilen verilerden derlenen haritalar kamuoyunun erişimine de açıldı. Bu bağlantı üzerinden interaktif harita hikayesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca işleme tabi tutulan daha birçok görüntünün olduğu söyleniyor.

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