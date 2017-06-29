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Marvel’s Inhumans Dizisinden İlk Fragman Geldi!

Marvel's Inhumans Dizisinden llk Fragman Geldi!

İlk olarak beyaz perde için hazırlanan, ancak daha sonrasında dizi olarak çıkış yapacağı belirtilen Marvel's Inhumans'tan ilk fragman yayımlandı.

Marvel dizi evreni genişlemeye devam ediyor. Daredevil, Iron Fist gibi yapımlardan sonra şimdi Marvel's Inhumans geliyor! Daha öncesinde film olarak duyurulan Marvel's Inhumans bir türlü çekilememişti. Ancak, daha sonra Marvel's Inhumans bir dizi haline getirilmeye karar verildi. Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Roel Reine'ın devraldığı yeni Marvel dizisi, ilk IMAX destekli dizi olacak.

Marvel's Inhumans'ta ana konu olarak bir kraliyet ailesi anlatılıyor. Attilan isimli büyük bir şehrin liderliğini Black Bolt ve eşi Medusa yapıyor. Black Bolt'un hipersonik sesi büyük yıkımlara sebep olabiliyor. Bu yüzden hiç konuşmuyor ve isteklerini eşi Medusa yoluyla iletiyor. Atillan şehrinde işler Black Bolt ve Medusa'nın istediği gibi gitmiyor ve şehir karışıyor.

Editörün Düşünceleri!

Fragmanda beni yaslara boğdu. Oyuncuların üzerindeki kostümler çok kötü görünüyor. İnternette gördüğümüz acemi "cosplay" kostümleri gibi olmuş. Diğer oyuncular gibi, Black Bolt karakterini canlandıran Anson Mount'un  oyunculuğu da çok kötü gözüküyor. Zaten daha öncesinde de dizi için düzgün bir kadro seçilemediği düşünülüyordu. 

1 Eylül'de ilk bölümü IMAX olarak çıkış yapacak olan Marvel's Inhumans'ın bölümleri, ABC kanalında yayımlanacak. Güzel bir Marvel dizisi izlemek istiyoruz. Hepimizin umudu bu yönde.

Yayımlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

İndir57.94 MB
Marvel Heroes
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Marvel Avengers Alliance
Marvel Avengers Alliance Online RPG Oyunu

İndir5.3 MB
Marvel Comics Android
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Yazar: - 29.06.2017

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