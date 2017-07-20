Meizu Pro 7 Tanıtım Tarihi ve Fotoğraf Örnekleri Paylaşıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun son amiral gemisi telefonu Meizu Pro 7 hakkında dedikodular dolaşıyordu. Ancak bugün şirket tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus, 26 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak.

Amiral gemisi telefon olarak boy gösteren Pro 7, özellikle arka yüzünde bulunan çift ekran ile dikkat çekiyor. Arka kapağında tam renkli bir ekran bulunduracak olan telefon, 5.2 inçlik Full HD ekran ile gelecek. Arka taraftaki ekranın çözünürlüğü net olarak bilinmemesine rağmen, HD olacağı iddia ediliyor. Ayrıca çift kamera ile de gelecek olan telefonda, 12MP+12MP çözünürlüğünde kamera yer alacak. Dünyada ilk 10nm teknolojisine sahip Mediatek imzalı Helio X30 işlemcisi telefona güç verecek.

Daha önce Yotaphone şirketinde gördüğümüz çift ekran teknolojisine göre Meizu, çift ekran teknolojisini farklı bir şekilde ele alacak. Arka ekranın yapabileceği bazı özelliklerin arasında, arka kamerayla selfie çekimlerini ve gelişmiş bildirimleri görüntüleme yer alıyor.

Meizu Pro 7 İle Çekilen Fotoğraf Örnekleri

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