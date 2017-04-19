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Microsoft, İris Tarama Teknolojisinde Devrim Yapacak

microsoft iris tanıma teknolojisi

Mobil telefonlarda kullanılan iris tarayıcı teknolojisinin öncülerinden olan Microsoft, Ekim 2015'de Lumia 950 modeliyle ilk örneğini tanıtmıştı. Firma, bu teknolojiyi geliştirmek için yeni yollar üzerinde çalışıyor.

Kısa süre önce, insan irisiyle yüksek çözünürlüklü fotoğraf arasındaki farkı tanıyabilen teknolojinin patentini alan teknoloji devi, söz konusu güvenlik sistemini hackerlara karşı korumakta kararlı gibi görünüyor. Samsung’un yüz tanıma teknolojisinin, bir fotoğrafla kandırılmasından sonra bu geliştirme çalışmaları oldukça yerinde.

Microsoft’un çalışmaları, irisi 3 boyutlu olarak algılayacak bir teknoloji üzerinde odaklanıyor. Böylelikle HD fotoğrafların sistemi aldatma ihtimalinin önüne geçmeyi planlayan şirket, irisi aydınlatabilecek özel kameralar tasarladı. Sistem böylelikle, sadece irisi tanımaya çalışmayacak aynı zamanda, taranan nesnenin gerçek insan gözü olduğundan emin olabilecek.

Şu an sadece patent aşamasında olan teknoloji, ‘Windows Merhaba’ veya 2018 yılında pazara sunulması beklenen Surface Phone’larda kullanılması bekleniyor. Teknolojinin kolaylığı arttırırken güvenliği azaltmasının önüne geçilmesinde güzel bir örnek olan yeni sistemi, Microsoft’un ne şekilde sunacağını hep birlikte göreceğiz.

Yazar: - 19.04.2017

Microsoft, İris Tarama Teknolojisinde Devrim Yapacak İçin Yorum Yaz

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