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Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması Yayınlandı, Hemen İndirin!

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması Yayınlandı

Oyun Çeviri ekibi tarafından Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yaması yayınlandı, sayfamız üzerinden Türkçe yamayı indirebilirsiniz!

Monolith Production tarafından geliştirilen Middle-Earth: Shadow of Mordor, orkları avladığımız aksiyon dolu bir yapım. Oyunseverlerin sevdiği bir oyun olan Shadow of Mordor'u Lord of the Rings hayranları daha çok seviyor.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un ana dili İngilizce olduğu için oyundaki diyalogları ve görevleri tam olarak anlayamıyorduk.  Bu nedenden dolayı da oyunu iyi bir şekilde deneyimleyemiyorduk. Ancak, Oyun Çeviri ekibi buna bir son verdi ve oyunun Türkçe yamasını bugün itibarıyla yayınladı.

Oyun Çeviri ekibinin hazırladığı Middle-Earth: Shadow of Mordor Türkçe yaması Steam sürümüyle uygun bir şekilde hazırlanmış. Oyun içerisinde bulunan altyazılar, menüler ve görev metinleri Türkçe'ye çevrilmiş. 

Oyun Çeviri ekibi tarafından hazırlanan Middle-Earth: Shadow of Mordor Türkçe yamayı aşağıdaki bağlantı üzerinden güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

İndir5.04 MB
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Yazar: - 27.07.2017

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması Yayınlandı, Hemen İndirin! İçin Yorum Yaz

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