Mobil Ulaşım Uygulaması Lyft, Uber'in Ensesinde

Son dönemin en çok kullanılan taşıma uygulamalarından ‘Lyft’, namı diğer 'pembe bıyık', 1 milyon sürüşe ulaştı. Hala Uber’in arkasında olsa da şirket, son 34 yılda yüzde 100 büyüme göstererek sektöründe ciddi bir başarıya imza attı.

Sadece 1 yıl içinde 160 yeni ülkede servis vermeye başlayan Lyft, Amerika’nın yüzde 80’ine ulaşmış durumda. Lyft’ten 3 yıl önce kurulan Uber, 2014 yılında günde bir milyon yolculuk sayısına ulaşmış ve geçtiğimiz sene günde ortalama 5.5 milyon yolculuk yapar hale gelmişti. "Pembe bıyığın" bu taşımacılık devini yakalamak için daha çok ekmek yemesi gerekiyor. Geçtiğimiz ay Uber'in pazar payının, bu yılın başında yüzde 84 olduğu Ancak, bunun Mayıs sonuna kadar yüzde 77'ye gerilediği de bir gerçek. Pazar payına ciddi ortak olan Lyft, özellikle Uber’in karıştığı cinsiyetçilik ve taciz suçlamalarından sonra ortaya çıkan #DeleteUber (Uber’i yok et) kampanyasın ardından piyasada yerini iyice sağlamlaştırmış oldu.

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