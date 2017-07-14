Moto Z Ailesine 3 Yeni Model Snapdragon 835 ile Geliyor!

İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi, akıllı telefonlarda yer almaya başlayacağının sinyallerini verdi. Snapdragon 835 işlemcisinin yer alacağı bir telefon serisi de Motorola'nın Moto Z ailesi olacak.

AnTuTu veritabanında bulunan görsellere göre, Moto Z ailesinin 3 üyesi Snapdragon 835 işlemcisine sahip olacak. Bu modeller ise Moto Z2, Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'den oluşuyor.

Moto Z2 görünüşe göre geçtiğimiz yılki modeline göre pek bir değişikliğe uğramadan; WQHD çözünürlüklü ekran, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile satışa çıkacak.

Moto Z2 Force ise bir önceki modeline göre biraz daha güncellenmiş olarak karşımıza çıkacak. 6 GB RAM ile 32 GB depolama alanına sahip olacak.

Aşağıdaki görselde belirtilen Motorola XT1650 adlı gizemini koruyan modelin Snapdragon 835 ile geleceği belirtiliyor; ancak diğer özelliklerinde bakıldığında geçtiğimiz yıl çıkan Motorola Moto Z adlı model ile aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı, Motorola XT1650 modelinin Motorola Moto Z2 olacağı iddia ediliyor.

Motorola, bahsi geçen modellerinin tanıtımı için, 25 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyecek ve biz de resmi bilgileri o tarihte edineceğiz.

Moto Z2 Play'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola Moto Z2 Böyle mi Olacak?