Motorola Polis Kameraları Yapay Zeka Desteği Kazanıyor

ABD’nin bazı eyaletlerinde daha etkin bir güvenlik hizmeti sunmak adına polisler vücut kameralarıyla donatılmaya başladı. Motorola tarafından üretilen vücut kameraları gözetlemenin yanı sıra öğrenme özelliği de kazanacak. Yapay zeka şirketi Neurala ile güçlerini birleştiren Motorola, polislerin vücut kameralarını yapay zeka teknolojisiyle daha da geliştirecek.

Polis üniformalarına yerleştirilen vücut kameraları yapay zeka desteği kazanmasıyla beraber kaçınılmaz olarak daha maliyetli bir performans gerektirecek. Donanımın maliyetinin artmasının önüne geçmek isteyen Neurala şirketi bu noktada daha ekonomik işlemci ve sensörler gerektiren Neurala Brain donanımını geliştiriyor.

Polis kameralarının yapay zeka desteği kazanmasıyla beraber, artık vücut kameraları bir kez öğrendiği görüntüyü tanımlayabilecek. Yani kaybolan bir çocuğun kalabalık bir ortamda ayırt edilebilmesi adına bir kez çocuğun fotoğrafı kameraya tanıtıldığında, yapay zeka destekli kamera çocuğu kalabalıkta tespit edebilecek.

Motorola CTO’su Paul Steinberg, yapay zeka destekli yeni polis kameraları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu gelişme kamu güvenliği adına yeni gelişmelerin önünü açacaktır. Kaybolan bir çocuk kalabalıkta tespit edildiğinde kamera vücut uyarı sistemini devreye koyarak polise çocuğun tespit edildiğini belli ediyor. Yapay zeka teknolojisinin desteğiyle derhal bir kayıp bulma ekibi kurulacak.” dedi.

Motorola ve Neurala ortaklığında geliştirilen vücut kameraları, ayrıca silahları da tespit edebilecek. Polisin veri tabanında yer alan suçluların da bu kameralar tarafından tespit edilmesi mümkün olacak.

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