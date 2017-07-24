Mozilla Firefox Focus, 1 Milyon İndirilme Rakamına Ulaştı!

Mozilla, Firefox Focus’u sadece bir ay önce Android platformunda kullanıma sunmuştu. Kısa zamanda özellikleriyle kullanıcılardan büyük ilgi gören Firefox Focus, Google Play Store’da tam 1 milyon kez indirildi.

Bugünlerde en çok istediğimiz şey; gizlilik ve reklamsız bir internet. Haliyle internet deneyimimizi üst seviyeye çıkaran uygulamaları her zaman daha fazla tercih ediyoruz. Mozilla’nın geçen yıl iOS platformunda piyasaya çıkardığı Firefox Focus, kullanıcılara hızlı, kolay ve etkili internet kullanımı sunuyordu.

Geçtiğimiz ay Andorid kullanıcıları için de hizmete sunulan Firefox Focus, kısa sürede tam 1 milyon indirme sayısına ulaştı ve ne kadar etkili bir uygulama olduğunu kanıtladı. Gizlilik ve güvenlik odaklı çıkan Firefox Focus, kişi bilgilerinin gizliliğini en üst seviyede sağlarken, istenmeyen reklamları da otomatik olarak engelliyor. Ayrıca akıllı cihazınızı yoran gereksiz verileri de temizliyor.

Bunun yanı sıra Mozilla, kullanıcılar için üç yeni özellik daha duyurdu. Yeni güncellemeyle, tam ekran videoları izleyebilecek, karşıdan yükleme yapabilecek ve anlık bildirim alabileceksiniz. Bu yeni özellikler şuan için Android sürümü için geçerli görünüyor. Ancak kısa zamanda iOS kullanıcıları için de geçerli hale gelecek.

Gizlilik ve hız odaklı bir tarayıcı istiyorsanız Firefox Focus’un tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Mozilla Firefox Focus, Android İçin de Yayınlandı

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