Müzik Platformu SoundCloud Küçülmeye Gidiyor

Son zamanlarda şirket olarak sıkıntılı günler geçiren çevrimiçi müzik platformu SoundCloud, çalışanlarının sayısını düşürerek küçülme kararı aldı. Şirket, toplam çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkarılacağını açıkladı.

SoundCloud’un kurucularından olan Alex Ljung, blog yazısında şirketin küçülme kararını ve gerekçelerini anlattı. Buna göre, şirketin gelirlerinin artmasına rağmen şirketin bağımsızlığı adına küçülmeye gitme kararı alındığı belirtildi. Şirketin ayakta kalması adına reklam ve abone gelirlerinin artırılması amaçlanırken, şirket maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Şirket maliyetlerini düşürmek için SoundCloud’un 420 çalışanından 173 kişiyi işten çıkarma kararı alındı. Bu rakam toplam çalışanların yüzde 40’ını oluşturuyor.

İşten çıkarmaların yanı sıra, şirket San Francisco ve Londra’daki ofislerini de kapatacak. Şirketin böylece yalnızca New York ve Berlin’deki ofisleri faaliyetlerine devam edecek. Daha önce Twitter ve Spotify’dan 70’er milyon dolar yatırım alan SoundCloud, bu durumun şirketin bağımsızlığını zedelediği düşüncesinden hareketle küçülme kararının yerinde olduğuna vurgu yaptı. Şirketin başlatmış olduğu abonelik sisteminden de beklenen gelirlerin gelmemesi üzerine maliyetleri düşürmek için tek çare olarak "işten çıkarma" opsiyonun kullanacak.

Uygulamaya Git SoundCloud Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

Spotify 140 Milyon Kullanıcıya Ulaştığını Duyurdu