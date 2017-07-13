Nokia Yıl Sonuna Kadar 4 Yeni Telefon Piyasaya Sürebilir

HMD Global ve Nokia kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyor. Yılın başlarında Nokia markalı birkaç akıllı telefon piyasaya sürülmüş ve akabinde yeni modellerin de yolda olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Çin’den yayılan raporlara göre Nokia, yıl bitmeden 4 yeni akıllı telefon daha piyasaya sürebilir.

Raporda belirtilenlere göre, piyasaya sürülmesi muhtemel olan bu 4 yeni amiral gemisi, Nokia 2, Nokia 7, Nokia 8 ve Nokia 9 olarak sıralanıyorlar. Nokia 8 ve Nokia 9 hakkında bir detay yazılıp çizilmezken, Carl Zeiss kameraların cihazlarda yer alacağı tahmin ediliyor. Nokia 2 ve Nokia 7 hakkında ise elimizde hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak, model numaralarından yola çıkıldığında Nokia 2’nin düşük segment bir akıllı telefon olduğu, Nokia 7’nin ise orta segment bir cihaz olabileceği anlaşılabiliyor.

Piyasaya sürülmesi muhtemel bu 4 Nokia telefon hakkında, anlayacağınız üzere somut bilgiler bulunmamakla beraber, net bir yorum yapmak da mümkün olmuyor. Şu an için bekleyip havayı koklamak en iyi seçenek gibi görünüyor. Zira, bu telefonlar konuşulduğu gibi yıl bitmeden raflarda olacaksa, önümüzdeki aylarda muhakkak tanıtılacaklardır.

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