Nokia'dan Yeni Telefon: Nokia 8!

HDM Global tarafından devir alındıktan sonra hızla Android tabanlı akıllı telefon üreten Nokia şirketi, Nokia 3, 5 ve 6'dan sonra daha güçlü özelliklerle gelecek Nokia 8'i de kullanıcılarla buluşturma kararı aldı.

Nokia 8, önceki telefonlara benzeyen bir tasarım ile gelecek. Ancak, teknik detaylar konusunda diğerlerinden daha üst seviye bir telefon olacak. Piyasadaki amiral gemilerine kafa tutmayı planlayan şirket, ilk defa çift kameraya sahip bir telefon çıkaracak. Kamera daha önceki telefonlarda olduğu gibi Zeiss lense sahip olacak.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 835 ve Adreno 540 işlemcilerinden gücünü alacak. Telefonda; 5,3 inçlik QHD çözünürlüklü ekran, 4GB veya 6 GB RAM, Carl Zeiss imzalı 13 megapiksel çift kamera ve 64 GB dahili hafızanın yer alacağı da belirtiliyor. En güncel Android sürümü olan Android 7.1.1 Nougat ile gelecek Nokia 8, altın, mavi, bakır renk seçenekleriyle boy gösterecek. Ayrıca Nokia 8, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

31 Temmuz'da yapılacak etkinlikte tanıtılması planlanan Nokia 8'in ortalama 600 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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