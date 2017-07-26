Qualcomm, Apple ve Diğer Şirketleri ITC'yi Yanlış Yönlendirmekle Suçladı

Apple ve Qualcomm arasındaki hukuki savaş büyümeye devam ediyor. Qualcomm şirketi, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan Qualcomm'un çiplerini kullanmayan iPhone'ların ithalatını yasaklamasını istiyor.

Bu ayın başlarında Qualcomm, Apple'ı iPhone'larda altı adet mobil patentini ihlal etmekle suçlamıştı. Bu suçlamayı ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na ileten Qualcomm, şimdi de Apple için daha büyük bir karar alınması gerektiğini savunuyor. Qualcomm'a göre, Qualcomm çipleri kullanmayan bazı iPhone'ların ithalatını yasaklamanın yanı sıra Apple'ın ABD'ye getirdiği Qualcomm çipsiz cihazları satmamasını istiyor. iPhone'da kendi patenti bulunan Qualcomm, Apple yandaşı olan şirketlerin de yanlış yönlendirme yapmaması gerektiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Intel, mobil yonga pazarında kendisini "Qualcomm'un kalan tek rakibi" olarak nitelendirmişti. Bu söylemin yanı sıra Google, Amazon, Facebook ve diğer teknoloji şirketlerini temsil eden bir ticaret grubu olan Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Birliği, Qualcomm'un önerdiği yasağı reddetmiş ve firmanın rekabetçi olmayan davranışlarda bulunarak tüketicilere zarar verdiğini ifade etmişti. Birlik bu açıklamalarla kendini savunurken, Qualcomm'u da sert dille eleştirdi.

Kendisine yapılan bu eleştiriye yanıt olarak Qualcomm, bu eleştirileri "yanlış yönlendirme amaçlı koordine bir çaba" olarak tanımladı. Yani Apple yandaşları Ticaret Komisyonu'na Qualcomm'u şikayet ediyorken, Qualcomm da bu şikayetlerin yanlış yönlendirme olduğunu açıklamaya çalışıyor.



Qualcomm'un iPhone Davasında Snapdragon 845 Göründü

Intel, Qualcomm'u Rekabeti Bitirmeye Çalışmakla Suçladı